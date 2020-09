VALORANT’ın ilk resmi espor turnuvası duyuruldu

First Strike; Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Brezilya ve Latin Amerika'da gerçekleşecek çok sayıda bölgesel finalden oluşan küresel bir turnuva dizisi olacak. Her bölge, üstün başarı göstermeye dayalı bir dizi elemeye ev sahipliği yapacak. Eleme aşamasının ardından, 3-6 Aralık tarihleri arasında Riot Games, sekiz bölgedeki en iyi takımları belirleyecek sekiz ayrı First Strike Finali düzenleyecek. Galip gelen takımlar, ilk resmi ve bölgesel VALORANT şampiyonu olacak. Hem profesyonel takımlar hem de gözü yükseklerde olan amatör takımlar, başlıca espor organizasyonlarınca düzenlenen çevrimiçi turnuvalar aracılığıyla First Strike Finallerinde yer alma fırsatı yakalayabilecek.

“VALORANT, popüler bir espor olmak için gerekli tüm unsurlara sahip”

Riot Games'in Kıdemli Espor Direktörü Whalen Rozelle, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “VALORANT, küresel çekiciliğe ve bir sonraki popüler espor olmak için gerekli tüm unsurlara sahip, son derece rekabetçi bir oyun. First Strike, oyuncuların becerilerini sergilemek, bölgesel rekabet kariyerleri inşa etmek ve önümüzdeki yıllarda esporu destekleyecek bir temel oluşturmak için, gelişmeyi sürdüren rekabetçi ekosistemimize ortam sağlayacak bir platform olacak.”

VALORANT'ın Baş Yapımcısı Anna Donlon, "Espor, topluluğumuzu uzun vadede destekleyebilmek için yapabileceğimiz en iyi yatırımlardan biri. "Ignition Series'de de gördüğümüz üzere VALORANT'ın profesyonel düzeyde oynanmasına karşı büyük bir talep ve heves var. Biz de bu maceraya taraftarlar, oyuncular ve organizasyonlarla birlikte atılmanın heyecanını yaşıyoruz. Geliştirici Ekibi olarak VALORANT'ın rekabetçi dünyasını desteklemek önceliklerimizden biri. Biz bu yolculuğa kendimizi adadık" dedi.

6 ayda 1 milyon dolardan fazla ödül dağıtıldı

VALORANT, çıktığı günden beri yüksek çevrimiçi izlenme sayılarına ulaşarak, profesyonel oyuncuları ve kendini göstermeyi hedefleyen yeni yetenekleri bünyesine çekip en hızlı büyüyen esporlardan biri oldu. Riot Games, VALORANT esporunu desteklemek üzere, geçtiğimiz aylarda 20'den fazla önde gelen etkinlik organizatörüyle iş birliği yaparak VALORANT Ignition Series'e imza attı ve bu kapsamda çok sayıda etkinlik düzenleyerek milyonlarca hayranın ilgisini üzerinde topladı. Geçtiğimiz altı ay boyunca dünyanın farklı yerlerindeki birçok takım ve oyuncuya toplamda 1 milyon doları aşan ödüller dağıtan, birçok farklı formata sahip, yüzden fazla VALORANT turnuvası düzenlendi.