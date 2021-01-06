Valorant’ın gelecek Savaş Bileti bilgileri sızdı

Valorant’ın uzun süredir beklenen yeni bölümünün çıkmasına sadece bir hafta kaldı. Oyunun hayranları d zaman geçtikçe oyuna gelecek büyük güncellemeyle birlikte gelecek içerikler hakkında daha da meraklandı.

Yeni güncelleme ve bölümün çıkmasına sadece bir hafta kala, ikinci bölümün Savaş Bileti ödülleri Rus Youtuber БАЧОК tarafından sızdırıldı. Aynı Youtuber geçtiğimiz zamanlarda oyunun yeni karakteri Yoru’yu ve özelliklerini de sızdırmıştı.

Valorant Bölüm 2 ile gelecek Savaş Bileti ödülleri

Bulldog Weapon Metallic Green Silah Kostümü

Giraffe Gun Bling

10 Radyan Puanı

Sports Car Oyuncu Kartı

Bucky Graffiti Silah Kostümü

Bonus: Phantom Oyuncu Kartı

Bonus: Oyuncu Ünvanı

GG EZ Red Button Spreyi

Dog Magnifying Glass Spreyi

10 Radyan Puanı

Plant Growing Oyuncu Kartı

Ghost Sarı, Yeşil, ve Beyaz Silah Kostümü

Bonus: EP2 Gun Bling

Shorty Oyuncu Kartı

Shorty Sprey

10 Radyan Puanı

Salt Shaker Gun Bling

Shorty Graffiti Spreyi

Bonus: Oyuncu Ünvanı

Bonus: 10 Radyan Puanı

Spectre Metallic Green Silah Kostümü

Yoru ID Oyuncu Kartı

Vibrant Eagle Totem Spreyi

10 Radyan Puanı

Judge Sarı, Yeşil ve Beyaz Silah Kostümü

Bonus: C Spreyi

Ghost Face Spreyi

10 Radyan Puanı

Green Crab Gun Bling

Bunny Eating Jam Spreyi

Operator Graffiti Silah Kostümü

Bonus: Winners and Losers Oyuncu Kartı

Bonus: 10 Radyan Puanı

Love Heart Spreyi

10 Radyan Puanı

Animated Robot Spreyi

Ares Oyuncu Kartı

Ares Sarı, Yeşil, ve Beyaz Silah Kostümü

Bonus: Chinese Decorative Gun Bling

Omen + Sage Oyuncu Kartı

10 Radyan Puanı

Golden Demon Mask Gun Bling

Breach Spreyi

Guardian Metallic Green Silah Kostümü

Bonus: 10 Radyan Puanı

Bonus: Oyuncu Ünvanı

Thinking Spreyi

Chrystal Mountain Dojo Gun Bling

Psychedelic Oyuncu Kartı

10 Radyan Puanı

Odin Graffiti Silah Kostümü

Bonus: Triangle Eye Spreyi

10 Radyan Puanı

Chill-Joy Oyuncu Kartı

Hot Chilli Spreyi

140 Spreyi

Phantom Metallic Green Silah Kostümü

Bonus: Kingdom Gun Bling

Animated Weapon Spray

Shuriken Gun Bling

Monolith City Oyuncu Kartı

10 Radyan Puanı

Sarı ve Siyah Bıçak

Bonus: Classic Metallic Green Silah Kostümü

Bonus: Scientist Oyuncu Kartı

Kaynak: Hürriyet