



VALORANT ustalarına geniş bir taktik yelpazesi sunacak Astra, kozmosun enerjisini kullanarak savaş meydanını lehine değiştirebiliyor. Oyunun 15. ajanı olan Astra, Astral yolculuğu üzerinde tam kontrole sahip olması ve engin stratejik öngörüsüyle, düşmanın bir sonraki hamlesinden her zaman birkaç ışık yılı önde. Anavatanı Gana olan yeni ajanın güç kaynağı ise Radyant.

Tüm haritayı göz önünde bulundurabilen bir Kontrol Uzmanı

Tasarımcı Jordan “Riot Wrekz” Anton, ajanın geliştirilme süreciyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Astra'yla tüm haritayı göz önünde bulunduran bir Kontrol Uzmanı getirmek istedik. Düşmanların hareketlerini tahmin edip durumu dengeleyecek ve oyunun her daim değişen seyrine göre tepki verecek doğru yetenekleri belirlemek için pek çok ince dokunuş yaptık. Kuşbakışı görünüm, oyuncuyu turun ilerleyebileceği farklı yönlere ve bu yönlere yönelik stratejiler geliştirmeye itiyor.”

Astra'nın temasını tasarlarken Afrika fütürizminden ilham aldıklarını belirten Karakter Yapımcısı John Goscicki, “Haritada yükselerek ‘yıldız’ yerleştirmesi elindeki gücün en büyük parçası. Afrika fütürizmi ve uzay temasında bu amaçla faydalanabileceğimiz muazzam temsiller bulduk. Bu öğelere layığıyla yer verebilmek adına Gana'dan bir danışmanla karakter detayları üzerine çalıştık. Oynanış tasarımı açısından bakınca uzay teması ve özellikle yer çekimi olgusu büyük bir ilham kaynağı oldu. Yıldızlar yerleştiren ve onları etkinleştiren bir karakter için biçilmiş kaftan olduğunu düşündük. Oyun mekanikleri açısından eşsiz ve çok yönlü yetenekler kullanabilmesi, olaylara diğer ajanlardan farklı şekilde bakan bir karakter oluşturmamızı sağladı.” dedi.

Astra’nın son yetenek açıklamaları şu şekilde:

C:

Çekim Alanı

Astral Yolcu halindeyken yıldız yerleştir (X).

Çekim Alanı oluşturmak için bir yıldızı ETKİNLEŞTİR. Etki alanı içindeki oyuncular merkeze çekilir ve ardından merkez patlayarak içerideki oyuncuları savunmasız hale getirir.

Q:

Nova Darbesi

Astral Yolcu halindeyken yıldız yerleştir (X).

Patlayarak Nova Darbesi oluşturması için bir yıldızı ETKİNLEŞTİR. Nova Darbesi kısa bir süre güç topladıktan sonra patlayarak etki alanı içindeki tüm oyuncuları sersemletir.

E:

Nebula

Astral Yolcu halindeyken yıldız yerleştir (X).

Yıldız Bulutu (duman) oluşturmak için bir yıldızı ETKİNLEŞTİR.

F:

Kozmik Çözünüm

Bir yıldızı Kozmik Çözünüm'le geri almak için KULLAN (F). Geri alınan yıldızı belli bir süre sonra tekrar yerleştirebilirsin. Kozmik Çözünüm, dönmeden önce yıldızın yerinde kısa süreliğine sahte bir Yıldız Bulutu oluşturur.

X:

Astral Yolcu / Kozmik Ayrım

TEMEL ATIŞ tuşuyla yıldız yerleştirebileceğin Astral Yolcu haline geçmek için ETKİNLEŞTİR. Yerleştirilen yıldızlar daha sonra etkinleştirilerek Nova Darbesi, Yıldız Bulutu ve Çekim Alanı'na dönüştürülebilir.

Kozmik Ayrım yeteneği hazır olduğunda Astral Yolcu halindeyken İKİNCİL ATIŞ tuşuna basarak bir konum ve TEMEL ATIŞ tuşuna basarak ikinci bir konum seç. Bu iki nokta arasında sonsuz bir Kozmik Ayrım bağlantısı oluşur. Kozmik Ayrım mermileri engeller ve sesleri büyük oranda bastırır.