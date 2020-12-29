Karakter bazlı Taktiksel Birinci Şahıs Nişancı oyunu olan Valorant’a 2021’de hikaye modu eklenmesi beklenmekte. Valorant bu sene League of Legends’ın ünlü geliştiricileri Riot Games tarafından ücretsiz olarak sunuldu ve gün geçtikçe oyuncu ve hayran kitlesi hızla artıyor.

Valorant’da şuanda 13 adet oynanabilir ajan bulunuyor ve sızıntılara göre yeni bölümde yeni bir ajan ile daha karşılaşacağız. Sözü geçen ajanlar hakkında oyuncuların bildikleri uyrukları ve oyun içindeki görevleri ile kısıtlı. Birçok oyuncu tarafından League of Legends ve Overwatch gibi Valorant’ta da ajanlar hakkında arka hikaye bekleniyor.

Yakın zamanlarda yapılan “Valorant’a Sorun” adlı blog yazısında Valorant geliştiricileri birçok soru cevapladı ve Valorant’ın geleceği ile ilgili bilgiler paylaştı. Hikaye modunun yakın gelecekte Valorant’a eklenmesi henüz mümkün değil fakat geliştiriciler ajanların hikayeleri hakkındaki planlarını paylaştı.

Blog yazısında Valorant geliştiricileri “Oyuncuların gelecekte ajanların ve onların hikayelerini keşfetmesi kesinlikle hedeflerimiz arasında.” dedi ve “Geleneksel bir hikaye modu mevcut planlarımız arasında yer almıyor fakat bu ileride kesinlikle değişebilir.” olarak ekledi. Ayrıca Valorant geliştiricileri her zaman oyuncuları dikkatle dinlediğini ve oyuncular tarafından ne istenildiğine göre yeni deneyimler yaratmaya devam edeceklerini söyledi.

Yazar: Ege Tıraş - www.esporland.com