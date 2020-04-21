Valorant Viper karakterinin özellikleri (Espor rehberi)

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan LoL yani League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in merakla beklenen Valorant oyunu erişime açıldığından beri büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant’ın karakterleri ve özellikleri bir hayli merak konusu. Valoran'ta yer alan Viper'ın özelliklerini sizler için araştırdık.

Viper'ın özellikleri

Zehir ustası olan Viper, güzel yeteneklere sahip. Özel olarak zehir kalkanı tarzında oluşturan bir ortama sahip. Asit tarzı olan bir mermi ve zehir duvarı gibi yetenekleri olduğu görülüyor.