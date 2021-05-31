Valorant Üniversite Bahar Turnuvası başlıyor

Intel University Esports tarafından organize edilen, üniversite öğrencilerinin birbirleri ile yarışıp ödüller kazanabileceği “Valorant Üniversite Bahar Turnuvası” Monster Notebook ana sponsorluğunda başlıyor. Üniversite öğrencileri turnuvada, profesyonel düzeyde ve adil rekabet ruhu içerisinde şampiyon olmak için mücadele edecek. First Person Shooter (FPS) oyunu Valorant için özel olarak düzenlenen turnuvada Türkiye’nin 128 üniversitesinden gelen 5 kişilik takımlar, galibiyet için amansız bir mücadele gerçekleştirecek. Temponun ve heyecanın hiç düşmeyeceği bu müthiş turnuvanın ana sponsorluğunu ise oyun ve espor dünyasının güçlü bilgisayarlarının üreticisi Monster Notebook üstleniyor.

Valorant Turnuvası Monster Notebook sponsorluğunda başlıyor

Turnuvada toplam 640 oyuncu kazanan taraf olmak için ter dökecek. Valorant Üniversite Bahar Turnuvası, heyecan ve aksiyonun hiç dinmediği bol ödüllü bir organizasyon olacak. Bu eşsiz turnuvanın kayıtları 6 Haziran’a kadar devam edecek.

Heyecan dolu turnuvanın 8 eleme grubunda 16'şar takım, eleme aşamalarında mücadele edecek. Bu eleme maçları 7-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. 10-11 Haziran’da oynanacak grup aşamasında ise 4 grupta 4'er takım kozlarını paylaşacak.

Heyecanın tırmanacağı yarı final aşamasına yükselen takımlar ise, 12 Haziran’da karşı karşıya gelecek. Üniversite temsilcisi gençler okullarını finale taşımak ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırmak için zorlu bir mücadele verecek. Monster Notebook ana sponsorluğunda gerçekleşecek Valorant Üniversite Bahar Turnuvası’nın yarı final heyecanı 12 Haziran günü Twitch üzerinden canlı yayınlanacak.

Türkiye’nin şampiyonları canlı yayında belirlenecek

Finale çıkmayı başaran iki takım ise şampiyon olmak için oynanacak beş maçta skor üstünlüğünü kazanmak üzere kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadeleleri aşarak final oynamaya hak kazanan takımlar Türkiye’nin üniversiteler arası şampiyonasını kazanmak için tüm yeteneklerini sergileyecek. Oyun ve espor severler de bu mücadelelerin final heyecanını oyuncularla birlikte yaşayacak ve Türkiye’nin üniversiteli Valorant şampiyonunun belirlendiği ana canlı olarak şahit olabilecek. 13 Haziran günü gerçekleşecek büyük final Twitch üzerinden takip edebilecek.

Valorant Üniversite Bahar Turnuvası, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar ve oyuncu ekipmanları alanında faaliyet gösteren teknoloji markası Monster Notebook’un ana sponsorluğunda gerçekleşecek. Oyun deneyimini ve becerisini bir kariyere dönüştürerek profesyonel arenaya girmeye can atan gençler için bulunmaz bir fırsat olan bu turnuvanın sonunda öğrencileri büyük ödüller de bekliyor.

Büyük ödüller sahiplerini bekliyor

Monster Notebook, birbirinden değerli ekipman ödülleri ile ödül havuzunu destekleyecek. Turnuvanın en değerli oyuncusu olarak MVP seçilen oyuncu, son model bir Monster Notebook Abra A5 V16.6.5 dizüstü bilgisayarın sahibi olacak. Şampiyon olan takımın oyuncuları büyük para ödülünün yanı sıra Monster’ın ekipman ödüllerine de sahip olacak. 5 adet Pusat Gaming Headset Lite kulaklıkları turnuva şampiyonu ekibin olurken, 10 adet Pusat V11 Gaming Mouse ve 10 adet Bukra Bluetooth Hoparlör turnuvanın birinci ve ikinci takımlarına verilecek.

Ayrıca Ozan SuperApp’in ödül sponsoru olduğu turnuvanın şampiyon takımı 10 bin TL nakit para ödülünün sahibi olacak. Turnuvanın ikinci takımı 7 bin 500 TL, üçüncü takımı 5 bin TL, dördüncü takım ise 2 bin 500 TL nakit para ödülü kazanacak. Turnuvaya katılan tüm oyunculara 10 TL değerinde Ozan SuperApp bakiyesi de hediye edilecek.

Coşkulu ve kıyasıya mücadelelerin yaşanacağı ve muhteşem ödüllerin dağıtılacağı bu turnuvada heyecan doruğa tırmanacak. Valorant Üniversite Bahar Turnuvası hakkında daha fazla bilgi almak, bu heyecanı yakından takip etmek için universityesports.info.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.