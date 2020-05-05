VALORANT Twitch izleyicilerine özel bir kart hediye edecek

Duyurulduğu ilk günden bu yana büyük bir ilgi ile karşılanan VALORANT Twitch izleyicilerine özel bir hediye vererek bu ilgiyi karşılıksız bırakmayacak.

7 Nisan tarihinde kapalı betası başlayan ve o tarihten bu yana Twitch‘in liderlik koltuğunu bırakmayan VALORANT izleyicilerini özel bir kart ile ödüllendirecek. Kapalı betaya erişim kazanmak ve oyuna olan merakları sebebiyle VALORANT yayınlarını takip eden izleyiciler bu özel karta hesapları üzerinden erişebilecekler.

Kapalı beta erişimi kazanmayı başaramayan izleyicilerin de kazanacağı bu kartın ise oyuncuların hesaplarına ne zaman tanımlanacağı ise belli değil. Riot Games bu hamlesi ile şüphesiz ki henüz kapalı beta erişimi kazanamamış izleyicilerin de gönlünü almayı başarabilecek gibi görünüyor.

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