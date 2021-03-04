Valorant Prime 2.0 kozmetik paketi duyuruldu

Riot Games, Valoran 2020’de çıktığında oyuncular tarafından rağbet gören Prime silah kozmetik setinin 2021 versiyonunu duyurdu. Prime, şu ana kadarki pek çok silah skini içinde popülaritesini korumayı başardı. Bu kozmetik paketiyle birlikte bazı silahlara özel animasyonlar gelirken, parlak şarjörler maça renk katıyor.

Act 2 Episode 2 ile birlikte gelen yenilikler ve battle pass’in yanı sıra gelen Phantom 2.0 koleksiyonu da büyük heyecan yarattı. 7100 VP değerindeki set, 5 silah skininden oluşuyor.