VALORANT oyuncularından yaratıcı bir mini-oyun: Zipline dövüşü

Üçüncü kısımla birlikte VALORANT’a eklenen yeni harita Icebox’taki zipline mekaniği, oyuncuların zipline dövüşü mini oyununu icat etmesine sebep oldu.

Oyunun yeni güncellemesiyle birlikte uzun zamandır beklenen yeni karlı harita VALORANT’a eklendi. Haritadaki teleferik mekaniğini yaratıcı bir şekilde kullanan oyuncular da kendi aralarında zipline dövüşü olarak adlandırılan bir mini oyun üretti. Rakipler sırayla teleferiğe binip havada birbirilerini bıçaklamaya çalışıyorlar. Biri ölürse takım arkadaşı yerine geçiyor, bütün oyuncuları ölen takım ise oyunu kaybediyor. A alanındaki teleferikte ürettikleri mini oyunu sosyal medyada paylaşan VALORANT oyuncuları, Reddit’te ilgiyi üzerlerinde topladı.

Nasıl yapılır?

Breach’in flaşıyla oyunu başlatan oyuncular, teleferiğin üzerinde gidip gelerek rakiplerini alt etmeye çalışıyorlar. Siz de özel bir maçta Icebox haritasını açarak arkadaşlarınızla bir araya gelip Zipline’da birbirinize bıçak sallayabilirsiniz.

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