VALORANT oyuncuları Spike‘ı alan dışına kurmanın bir yolunu keşfetti. Bir oyuncu Spike’ın nasıl alanın dışına yerleştirileceğini anlatan bir video paylaştı. Bu taktik her zaman tam olarak çalışmıyor ve biraz pratik istiyor. Fakat eğer uygularsanız turu kazanmanızda ciddi anlamda yardımcı olabilir.

Bu oyun hatasını ise şu şekilde kullanıyorsunuz:

Phoenix elinde Spike ile ultisini kullanıyor. Ultisi açıkken Spike’ı kurmaya başlıyor. Ulti bitimi ile Spike’ın kurulum süresini denk getirebilirseniz ultiye bastığınız yere Spike’ı kurmuş oluyorsunuz.

Bu oyun hatası rakiplerin kafasını karıştırma konusunda oldukça iyi. Eğer rakip tüm takımınızı düşürmüş bile olsa, Spike’ın olması gereken yerlerde olmadığını gördüğünde haritanın diğer alanlarına dönebilir. Bu da turu kazanmanızda önemli ölçüde etkili olabilir.

Bu hatayı daha da etkili kullanmak için Sage‘in duvarını da olaya dahil edebilirsiniz. Eğer rakip bir şekilde Spike’ı bulursa bile normal koşullarla erişemeyeceği için yine turu rahatça kazanabilirsiniz.

Bu oyun hatası sadece çok iyi zamanlanmış bir Phoenix ultisi ile çalışıyor. Tam olarak bir taktik yerine geçmese de bazı turlarda size kritik galibiyetler kazandırabilir. Yüksek ihtimalle önümüzdeki yama Riot Games bu hatayı düzeltecektir.

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