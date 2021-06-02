Valorant mobil cihazlara geliyor

Oyun geliştiricisi ve yayıncısı Riot Games, tüm dünyada çok sevilen PC oyunu VALORANT’ın 1.yıl dönümüne özel açıklamalarda bulundu. Dünyanın dört bir yanında VALORANT oynamak için her ay ortalama 14 milyon PC oyuncusunun oyuna girdiğini açıklayan şirket, 1 yıl içinde yarım milyardan fazla karşılaşmanın gerçekleştiğini açıkladı. Riot'un oynaması ücretsiz FPS oyunu, 2 Haziran 2020'de PC platformu için çıkarılmıştı.

Bir yılda yarım milyardan fazla karşılaşma

Rekorlara imza atan kapalı beta sürecinden sonra küresel oyuncuların beğenisine sunulan VALORANT, PC'nin dikkat çeken FPS oyunlarından biri olduğunu göstererek hızlıca küresel bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunun ilk yılı boyunca VALORANT oyuncuları, takım tabanlı nişancılık oyununda yarım milyardan fazla karşılaşma oynadı.

VALORANT mobil geliyor

VALORANT heyecanının her daim katlanarak büyümesinin sonucunda Riot Games, VALORANT Mobile ile birlikte markayı genişletmeye ve VALORANT'ı dünyanın dört bir yanındaki daha fazla oyuncuyla buluşturmaya hazırlanıyor.Riot Games'in VALORANT Baş Yapımcısı Anna Donlon, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Birinci yıl için en önemli hedeflerimizden biri küresel FPS topluluğunun güvenini ve saygısını kazanmak, ayrıca VALORANT'ın her daim vakit ayırmaya değecek bir taktiksel nişancı oyunu olacağını oyunculara kanıtlamaktı. Giderek büyüyen oyuncu topluluğunun, VALORANT'la yapmak istediğimiz şeyi görmesi ve bunu takdir etmesi bizim hayal ettiklerimizin çok ötesinde bir şey oldu. Aynı rekabetçi VALORANT deneyimini yakında daha fazla küresel oyuncuya ulaştıracak olmak bizi çok heyecanlandırıyor."

VALORANT etkinliğini dakikada 800 binden fazla kişi izledi

VALORANT'ın 2020'deki çıkışının üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden Riot, VALORANT Champions Tour'u duyurarak oyunun büyümekte olan rekabetçi ayağını destekledi. Bir yıl süren küresel bir turnuva olan VALORANT Champions Tour'da (VCT) Challengers, Masters ve Champions olmak üzere üç farklı turnuva aşaması bulunuyor. 2021 Champions Tour'un en büyük ikinci etkinliği ve VALORANT'ın ilk büyük uluslararası turnuvası VCT Masters II. Aşama geçtiğimiz hafta İzlanda'nın Reykjavik şehrinde düzenlendi. İlk raporlara göre Sentinels ve Fnatic arasındaki final karşılaşmasında 1 Milyon’dan fazla eşzamanlı izleyici sayısına ve dakikada ortalama 800 Bin’den fazla izleyici sayısına ulaşıldı.

Özel ödüller oyuncuları bekliyor

VALORANT'ın birinci yılının şerefine Riot, VALORANT oyuncularıyla hayranları için bir ay sürecek bir kutlama etkinliği düzenleyecek ve bu etkinlik sırasında topluluk üyelerine oyun içi ödüller ve teşvikler verecek. Haziran ayı boyunca VALORANT topluluğu, bu özel günden yadigâr kalacak bir oyuncu kartı ve etkinliğe özel bir Savaş Bileti gibi özel dijital içerikler elde edecek.