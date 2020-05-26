VALORANT European Brawl II’de Türkiye de yer alacak

G2 Esports tarafından düzenlenen VALORANT kapalı beta turnuvası European Brawl‘un ikincisi 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor.

Bir ay önce ilki düzenlenen European Brawl turnuvasının ikincisi, iki gün sonra başlıyor. Toplamda on takımın katılımı ile gerçekleştirilecek bu turnuvada bu sefer Türkiye‘yi temsilen de bir takım katılıyor.









Riot Games’in yeni FPS oyunu inanılmaz bir çıkış yaparak çoğu rakibini şimdiden sollamış durumda. Kapalı betasında bile turnuvalara olan bu ilgi oyun resmi olarak çıktıktan sonra kat kat artacak gibi görünüyor. Hatta o kadar ki şimdiye kadar dünyanın sayılı espor kulüpleri çoktan VALORANT profesyonel takımlarını oluşturmuş durumda.Yani önümüzdeki aylarda çok daha fazla VALORANT turnuvası izleyeceğimiz kesin gibi görünüyor.

European Brawl II’yi, Gaskin‘in koordinatörlüğünde; Moses, Pansy, Boq ve Simo tarafından sunulacak etkinliği 27 Mayıs’tan itibaren buraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Temsilcimiz Team Turkey; M1tez, Turko, Paura, Qraxs ve takım kaptanı Berkriptepe‘den oluşan kadrosu ile turnuvada başarı için çarpışacak.

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