Bölgelerin finalleri giderek yaklaşırken rekabet gitgide kızışıyor, hengameye nispeten yakın geçmişte dâhil olan bazı takımlar uzun zamandır zirvede yer alan devleri silip süpürüyor, bazı ikonlaşmış ekipler ise VALORANT'taki hakimiyetlerini devam ettiriyor.

5. Hafta aksiyonuna balıklama dalma fırsatı mı arıyorsunuz? EMEA'daki tüm Bölgesel Liglerin özeti şu şekilde:

VALORANT Bölgesel Ligi Türkiye: Birlik x Coca Cola

Türkiye: Birlik'te yangın sönmüyor. SuperMassive Blaze; Bind, Split ve Ascent'te yoğun çekişmenin yaşandığı seride rakibi Fire Flux Esports'u alt etti. Tek bir seri bile kaybetmeyen ekip gelecek hafta ikinci sırada yer alan FUT Esports'un karşısına çıkıyor. Bizi kolay kolay unutulmayacak bir maçın beklediği kesin.

FUT Esports da iyi bir hafta yaşadı ve Galatasaray Esports'u kolaylıkla geçti. İlk iki sırada yer alan bu takımlar arasında gerilim had safhada, 6. Hafta'nın karşımıza nasıl bir manzara çıkaracağını merakla bekliyoruz.

SuperMassive Blaze: 5-0

FUT Esports: 4-1

Fenerbahçe Esports: 3-2

Fire Flux Esports: 3-2

Galakticos: 2-3

Galatasaray Esports: 1-4

Team Lixa: 1-4

Thunderbolts Gaming: 1-4

VALORANT Bölgesel Ligi DACH: Evolution

Bir hafta daha geride kalırken DSYRE, DACH: Evolution'ı domine etmeyi sürdürüyor. Angry Titans'la Breeze ve Split'te berabere kaldıysa da sıralamaların zirvesindeki yerini koruyor ama bir gözü arkada olsa iyi olur.

MOUZ, liderin hemen ensesinde ve ekibi tahtından indirmek için fırsat kolluyor, özellikle de DSYRE'ın kurşun geçirmez olmadığının ispatlandığı böyle bir haftadan sonra. SPARX Esports'u kolaylıkla bertaraf eden MOUZ, 6. Hafta'da birinci sırayı kapıp kapamayacaklarını görmek son derece enteresan olacak.

DSYRE: 8-2

MOUZ: 7-3

Angry Titans: 6-4

Ovation Esports: 6-4

ALTERNATE aTTaX: 4-6

CGN Esports: 4-6

WAVE Esports: 3-7

SPARX Esports: 2-8

VALORANT Bölgesel Ligi Doğu: Surge

NOM Esports'un korku salan hükümdarlığı sona erdi ve onun boşalttığı koltuğa gücünü kanıtlamayı sürdüren Zero Tenacity oturdu. Fracture'daki hayal kırıklığı yaratan bir performansın ardından TENSTAR'a kaybettiyse de, Icebox'ta Anorthosis Famagusta Esports'u kolaylıkla elemine etti.

Ancak Diamant da basamakları tırmandı, Enterprise Esports ve Anorthosis Famagusta'yı alt ederek turnuvanın başlarında gösterdiği performansı bir kez daha ortaya koydu. Gelecek hafta NOM ve Anonymo Mentos'la karşı karşıya gelecek.

Zero Tenacity: 7-3

Diamant: 6-4

TENSTAR: 6-4

Anonymo Mentos: 5-5

Anorthosis Famagusta Esports: 5-5

Enterprise Esports: 5-5

NOM Esports: 5-5

Entropiq: 1-9

VALORANT Bölgesel Ligi Fransa: Revolution

Yeni bir hafta ve MAD Lions yine şovunu yaptı. Team Vitality'i ve onlardan sadece iki raunt alabilen Team BDS'i kolaylıkla alt etti ancak asıl şov yaptığı maç Mandatory'e karşı olandı. Rakibi her ne kadar iyi direndiyse de Domagoj ‘Doma’ Fancev isimli kıyma makinesi onları Skye'da paramparça etti ve ekibini sıralamaların zirvesine taşıdı.

Ancak Karmine Corp, Mandatory ve Team Vitality onları indirmek için fırsat kolluyor, dolayısıyla haftaya gerçekleşecek Karmine Corp ve MAD yüzleşmesinde ortalığı alev alacağı belli, kesinlikle kaçırılmaması gereken bir maç.

MAD Lions: 13-1

Karmine Corp: 10-4

Mandatory: 10-4

Team Vitality: 10-4

beGenius: 7-7

Team BDS: 7-7

Sector One: 5-9

WYLDE: 4-10

Valar Morghulis: 3-11

OG: 1-13

VALORANT Bölgesel Ligi MENA: Resilience

MENA Bölgesel Ligi iki farklı alt bölgeye ayrılmış durumda: GCC & Irak ve Levant & Kuzey Afrika.

GCC & Irak

Çoğu taraftarının beklediği gibi GGC & Irak'a hükmeden Team Falcons, YaLLA Esports'u 2 - 0'lık skorla alt ederek ligi birinci bitirdi. YaLLa'ya karşı olan maçı hiç de kolay olmadıysa da (son rauntta Falcons'ı uzatmalara götürdüler), bu yırtıcı kuşlar MENA: Resilience Büyük Finali'ne rüzgârı arkasına almış şekilde gidiyor.

Üçüncülük maçı:

vSlash vs 01 Esports: 2-0

Final:

Team Falcons vs YaLLA Esports: 2-0

Levant & Kuzey Afrika

Levant & Kuzey Afrika finallerini kapatırken XPLDZ ve Geekay Esports, MENA Büyük Finali'ne gitmeye hak kazandı, Resilience kupasını evine götüren ekipse XPLDZ oldu. Ancak Geekay son saniyeye kadar pes etmedi ve şampiyon ekipten bir oyun almayı başardı. Büyük Final giderek yaklaşıyor ve şampiyonluk tacını kimin elde edeceğini görmek için sabırsızlanıyoruz.

Üçüncülük maçı:

NASR Esports vs Team RA’AD: 2-1

Final:

Geekay Esports vs XPLDZ: 1-2

VALORANT Bölgesel Ligi Kuzey Avrupa: Polaris

Kuzey Avrupa: Polaris, EMEA'da rekabetin en yoğun yaşandığı bölgelerden biri olduğunu kanıtlamaya devam ediyor. Birinci sırada tam dört takım var. who cars? bu haftayı kayıpsız atlatan tek ekip olurken, Finest ve EXCEL sırasıyla Human Tripwires ve H2O'ya birer maç kaybetti.

who cars? beklenmedik başarısıyla (ve çok şık yeni logosuyla) ağızları açık bırakmayı sürdürüyor ama gelecek hafta EXCEL'e karşı ayakta kalabilecek mi? Birincilik için verilen mücadelenin sonlanmasını ve savaş alanından kimin galip ayrılacağını merakla bekliyoruz.

EXCEL: 4-1

Finest: 4-1

who cars?: 4-1

Human Tripwires: 3-2

HEET: 2-3

KOVA: 2-3

H2O: 1-4

Alliance : 0-5

VALORANT Bölgesel Ligi İspanya: Rising

İspanya: Rising'de 5. Hafta Rebels Gaming için ezici bir mağlubiyetle başladı, ikinci sıradaki UCAM Tokiers'tan tek bir raunt bile alamadı. Üçüncülüğe düşen ekibin 6. Hafta'da şarj olmuş, savaşa hazır ve her zamankinden daha da korkutucu bir portre çizeceği kesin.

Bu hafta şaşırtıcı bir şekilde Case Esports da KOI'ye kaybetti. Zincirlerini koparmış bir canavarcasına oynayan Ramses ‘Famsii’ Koivukangas, Ascent'te çok çekişmeli geçen serinin ardından Case'i indirmesini bildi.

Case Esports: 11-4

Arctic: 9-6

Giants: 9-6

Movistar Riders: 9-6

UCAM Tokiers: 9-6

Rebels Gaming: 8-7

Team Heretics: 7-8

Team Queso: 7-8

KOI: 4-11

Herbalife Real Betis: 2-13