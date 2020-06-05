VALORANT Deathmatch moduna çok yakında kavuşacak

Geçtiğimiz günlerde kapalı beta sürecini tamamlayarak resmi lansmanını gerçekleştiren VALORANT Deathmatch moduna da kavuşuyor.

Oyunun kapalı beta sürecinden bu yana oyuncuların geliştiricilerden istedikleri içeriklerin başında bir deathmatch modu geliyordu. Riot Games‘in oyun modlarından sorumlu yetkilisi Jared Berbach deathmatch oyun modu ile ilgili oyuncuları sevindirecek bazı açıklamalarda bulundu.

”Henüz belirli bir çıkış tarihi belirtemesem de ekibimizin yüksek sesle ve gayet açık bir biçimde dile getirilen bu arzuyu duyduğunu söyleyebilirim. Deathmatch modunu oluşturmak için ihtiyaç duyduğumuz alt yapıyı oluşturmaya başladık” şeklinde konuşan Berbach merakla beklenen oyun modunu oyuncular ile buluşturmak konusunda heyecanlı olduklarını da dile getirdi. Merakla beklenen mod için bekleyiş ise uzun sürmeyecek gibi görünüyor.

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