AB, BDT ve Türkiye'den 12 takımın mücadele edeceği 2022 VCT EMEA Açık Ön Elemelerinde, ilk hafta sona erdi. Türkiye'yi temsil edecek ilk takım, 256 takımın katıldığı Açık Ön Elemelerden yükselen SuperMassive Blaze oldu ve EMEA Challengers biletini aldı.

Acend, Gambit Esports, Team Liquid ve Fnatic'in direkt davet aldığı elemelerde, Avrupa 1. Kapalı Elemeleri'nin birincisi ve ikincisi olarak GUILD ve BIG, BDT'den FunPlus Phoenix ve Türkiye’den Papara SuperMassive Blaze yerlerini aldı.

1. Kapalı Elemeler sonuçlarına göre; Fire Flux Esports, BBL Esports, GALAKTICOS ve 2L8 takımları ise davetli olarak 2. Kapalı Elemelere katılıyor olacak.

İlk 25'te 4 Türk takımı

Oynanan karşılaşmalar sonrasında; Papara SuperMassive Blaze, Fire Flux Esports, BBL Esports ve Futbolist takımları VALORANT'ta Avrupa'nın ilk 25 takımı arasında. Ayrıca, İlk şampiyon Acend’de ve AB’den 2. olarak biletini alan BIG takımında da birer Türk temsilcimiz bulunuyor.

Takımlarda Son Durum

EMEA Challengers’ta mücadele edecek 12 takımın son durumu şöyle:

Acend, Gambit Esports, Team Liquid, Fnatic, GUILD, BIG, Papara SuperMassive Blaze ve FunPlus Phoenix.

256 takımın açık elemelerden katılacağı ve Fire Flux Esports, BBL Esports, GALAKTICOS ve 2L8 takımlarının kapalı elemerde dahil olacağı 2. Aşama ile beraber mücadele edecek olan diğer dört takım 23 Ocak’ta belli olacak. Ana etkinlik ise 11 Şubat’ta başlayacak.

Takvim

20-23 Ocak tarihlerinde oynanan Kapalı Ön Elemeler saat 17.00’de başlayacak.

Kapalı Ön Elemeleri yayınlayacak olan partner yayıncılar:

20-21 Ocak: AlpTV, HellianTV, karahancaster ve r0wincyy

22 Ocak: wtcn ve berkriptepe

23 Ocak: wtcn ve berkriptepe