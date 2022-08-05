Dünyanın dört bir yanından gelen en üst düzey takımların, harita seçimine odaklanan özgün bir formatta karşı karşıya geleceği Red Bull Home Ground’a kendinizi hazırlayın. Ev sahibi olunacak haritayı doğru seçememek belki de ekipler için aşılması mümkün olamayacak bir engel anlamına geliyor. Her bir serinin kurallarını, katılacak takımları, tarihleri ve savaşın verileceği arenayı öğrenmek için okumaya devam edin!

FORMATA GENEL BAKIŞ

9-11 Aralık 2022’de, İngiltere’nin Manchester şehrindeki Victoria Warehouse’ta düzenlenecek olan Red Bull Home Ground’da özgün bir ‘Ev Sahibi - Deplasman’ formatı uygulanacak. Bu formatta her iki takım da ‘ev sahibi’ olduğu bir harita seçecek ve açılış bu iki haritayla yapılacak, harita bilgisi ve taktiksel zekâ ön plana çıkacak. Eğer bir takım açılıştaki hem ‘ev sahibi’ olunan maçı hem de ‘deplasman’ maçını kazanırsa otomatikman seriyi kazanmış sayılacak, beraberlik durumundaysa geleneksel BO5 formatına dönülecek.

Kuzey Amerika takımları, üçüncüsü gerçekleştirilecek Red Bull Home Ground’da ilk kez sahne alacaklar ve EMEA’nın en iyi takımlarından bazılarıyla karşı karşıya gelecekler. Çantalarını toplayıp evlerine mi dönecekler yoksa baskı altında üstün bir performans gösterip kupayı kaldırabilecekler mi?

Turnuvada sekiz takım yer alıyor, slotların dağılımı aşağıda listelendiği gibi:

• EMEA Slot #1

• EMEA Slot #2

• EMEA Slot #3

• EMEA Slot #4

• Kuzey Amerika Slot #1

• Kuzey Amerika Slot #2

• Avrupa Açık Ön Eleme Slotu

• Türkiye Kapalı Ön Eleme Slotu

Geçen yılki Red Bull Home Ground finali Team Liquid ve Acend arasındaki, dört haritada tam 108 raundun oynandığı çok çekişmeli bir maça sahne olmuştu! Bu yıl kimin kupayı evine götüreceğine şahit olacağımız turnuva boyunca bu tip bizi koltuklarımıza kilitleyen başa baş maçlardan daha fazlasını göreceğimize hiç şüphe yok!



