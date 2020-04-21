Valorant Brimstone karakterinin özellikleri (Espor rehberi)

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan LoL yani League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in merakla beklenen Valorant oyunu erişime açıldığından beri büyük bir ilgi görmeye devam ediyor. Riot Games tarafından geliştirilen ve Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) ile Overwatch’a benzerliğiyle dikkat çeken Valorant’ın karakterleri ve özellikleri bir hayli merak konusu. Valoran'ta yer alan Brimstone'un özelliklerini sizler için araştırdık.

Brimstone'un özellikleri

Kontrol Uzmanı rolündeki bu karakter hasar veren yangın bombası atıyor, görüşü kısıtlayan duman bulutu fırlatıyor, yere atış hızını artıran kuvvet işareti yerleştiriyor ve ulti yeteneği sayesinde yüksek hasar veren uydu saldırı yapıyor.