EMEA VALORANT Bölgesel Ligleri'nde 2. Aşama'ya hoş geldiniz. Gelecek hafta yedi lig start alacak, yerel bölgesinin zirvesine ve EMEA VALORANT Bölgesel Lig finallerinin şampiyonluğuna erişmek için sayısız takım kıyasıya bir mücadeleye girecek. Çoğu VALORANT Bölgesel Ligi yedi haftalık normal sezon şeklinde oynanacak, ardından bir haftalık playoff gruplarına geçiş yapılacak ve burada bölgenin şampiyonu ve finallerdeki lig temsilcisi belirlenecek.

EMEA Challengers Yükselme Turnuvası'nda BIG'e karşı aldığı 2-0'lık galibiyet sayesinde 1. Aşama'da FOKUS'un, VALORANT Bölgesel Ligi DACH'tan VCT EMEA 2. Aşama Challengers'a doğru yaptığı rüya gibi bir yolculuğa şahit olduk. 2. Aşama'da yükselişini izleyeceğimiz yıldız hangi VALORANT Bölgesel Ligi'nden çıkacak?

VALORANT Bölgesel Ligi 2. Aşama takımları ve yayınlar hakkında bilmeniz gereken her şey burada.

VALORANT Bölgesel Ligi Türkiye: Birlik x Coca Cola

Takımlar

• Fenerbahçe Esports

• Fire Flux Esports

• Futbolist

• Galakticos

• Galatasaray Esports

• SuperMassive Blaze

• Team Lixa

• Thunderbolts Gaming

Nasıl İzlenir?

VALORANT Bölgesel Ligi Türkiye: Birlik 1. Hafta maçları 9 Mayıs Pazartesi start alacak ve yayın TSİ (Türkiye Saati İle) 17:00'da başlayacak. İlk BO3 maç TSİ 17:30'da gerçekleştirilecek, onu TSİ 20:00'daki ikinci maç takip edecek.

VALORANT Bölgesel Ligi Türkiye: Birlik maçlarını Twitch ve YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

VALORANT Bölgesel Ligi DACH: Evolution

Takımlar

• Angry Titans

• CGN Esports

• Dsyre

• MOUZ

• Ovation eSports

• SPARX ESPORTS

• V1Champions

• Wave Esports

Nasıl İzlenir?

VALORANT Bölgesel Ligi DACH: Evolution 1. Hafta maçları 9 Mayıs Pazartesi start alacak, yayın TSİ 19:30'da başlayacak. İlk BO3 maç TSİ 20:00'da gerçekleştirilecek, onu TSİ 22:30'daki ikinci maç takip edecek.

VALORANT Bölgesel Ligi DACH: Evolution maçlarını Twitch üzerinden izleyebilirsiniz.

VALORANT Bölgesel Ligi Kuzey Avrupa: Polaris

Takımlar

• Excel Esports

• Finest

• Alliance

• Human Tripwires

• KOVA

• who cars?

• HEET

• H20

Nasıl İzlenir?

VALORANT Bölgesel Ligi Kuzey Avrupa: Polaris 1. Hafta maçları 9 Mayıs Pazartesi start alacak, SideQuest ön yayını TSİ 18:30'da başlayacak. İlk BO3 maç TSİ 19:00'da gerçekleştirilecek, onu TSİ 22:00'daki ikinci maç takip edecek.

VALORANT Bölgesel Ligi Kuzey Avrupa: Polaris maçlarını Twitch üzerinden izleyebilirsiniz.

VALORANT Bölgesel Ligi Fransa: Revolution

Takımlar

• beGenius ESC

• OG

• MAD Lions

• Mandatory

• Sector One

• Team BDS

• Team Vitality

• Valar Morghulis

• WYLDE

• KCorp

Nasıl İzlenir?

VALORANT Bölgesel Ligi Fransa: Revolution 1. Hafta maçları 9 Mayıs Pazartesi start alacak, yayın TSİ 18:30'da başlayacak. Beş maç sırayla oynanacak, ilki TSİ 19:00'da, ikincisi TSİ 20:00'da, diğerleri de aynı şekilde birer saat arayla gerçekleştirilecek.

VALORANT Bölgesel Ligi Fransa: Revolution maçlarını Twitch üzerinden izleyebilirsiniz.

VALORANT Bölgesel Ligi İspanya: Rising

Takımlar

• Arctic

• Team Heretics

• UCAM Esports Club

• Team Queso

• KOI

• Rebels Gaming

• Giants

• Case Esports

• Real Betis

• Movistar Riders

Nasıl İzlenir?

VALORANT Bölgesel Ligi İspanya: Rising 1. Hafta maçları 10 Mayıs Salı start alacak, yayın TSİ 17:45'te başlayacak. Maçlar her Salı, Çarşamba ve Perşembe günü TSİ 18:00'da oynanacak.

VALORANT Bölgesel Ligi İspanya: Rising maçlarını Twitch üzerinden izleyebilirsiniz.

VALORANT Bölgesel Ligi MENA: Resilience

Takımlar - GCC ve Irak

• Team Falcons

• The duelist

• vSlash Esports

• SCYTES Esports

• 01 Esports

• YaLLA Esports

• Venomy esports

• Mythoclast

Takımlar - Levant ve Kuzey Afrika

• Team RA'AD

• Geekay Esports

• XPLDZ

• Team Majesty

• NASR Esports

• BlackJack Esports

• Bravado

• Whitelist

Nasıl İzlenir?

VALORANT Bölgesel Ligi MENA: Resilience 1. Hafta maçları 9 Mayıs Pazartesi start alacak, yayın TSİ 20:30'da başlayacak. İlk BO3 maç TSİ 21:15'de gerçekleştirilecek, onu TSİ 00:30'daki ikinci maç takip edecek.

VALORANT Bölgesel Ligi MENA: Resilience maçlarını Twitch üzerinden izleyebilirsiniz.

VALORANT Bölgesel Ligi Doğu: Surge

Takımlar

• AWARIA

• Anorthosis Esports

• Entropiq

• NOM eSports

• Anonymo Esports

• WATAHA

• Enterprise Esports

• Diamant Esports

Nasıl İzlenir?

VALORANT Bölgesel Ligi Doğu: Surge 1. Hafta maçları 11 Mayıs Çarşamba start alacak, yayın TSİ 18:00'da başlayacak. Dört maç sırayla oynanacak, ilki TSİ 18:00'de, ikincisi TSİ 19:00'da, üçüncüsü TSİ 20:00'da, dördüncüsü TSİ 21:00'da gerçekleştirilecek.



