Valorant 3.06 yamasıValorant 3.06 yaması geliyor

Oyuncular tarafından merakla beklenen Valorant 3.06 yamasının yama notları nihayet Riot Games tarafından açıklandı ve bu, rekabetçi taktiksel nişancı oyununa bazı önemli değişiklikler getirdi. Yeni tanıtılan değişiklikler, harita iyileştirmelerinden mevcut metayı kolayca değiştirebilen ajan yeteneklerine kadar büyük bir alana yayılıyor.

Valorant 3.06 yamasındaki ajan değişiklikleri, hem normal oyunlarda hem de profesyonel oyunlarda seçilen Güney Koreli düellocu Jett'e yönelik bazı büyük güçsüzleştirmeleri içeriyor. En yeni Valorant ajanı KAY/O, metaya çıkmasına yardımcı olabilecek bazı güçlendirmeler aldı. Skye, oyundaki etkisini bir miktar azaltacak bazı ayarlamalara uğradı.

Ajan değişiklikleri ve bazı hata düzeltmelerinin yanı sıra Valorant haritalarında da değişiklikler yapıldı. Harita değişiklikleri, sahalardaki bazı kutuların sağlamlığını artırarak savunucuların yerlerini korumalarına izin verirken, saldıranların güvenli bir şekilde Spike yerleştirmelerini sağlayacak.