Valladolid-Real Madrid maç sonucu: 1-4

Ligde şampiyonluk şansı çok azalan ve Avrupa'da da Ajax'a elenen Real Madrid, La Liga maçında Valladolid'e konuk oldu. Valladolid maça çok hızlı başladı, attığı 2 gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi, 1 penaltı kaçırdı ve sonunda golü 29'da Anuar ile buldu.

Golden sonra Real Madrid ataklarını sıklaştırdı ve Fransız stoperi Varane ile 34'te eşitliği yakaladı. Maçın 2. yarısında Benzema sahne aldı, 51' ve 59. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-1'e getirdi. Skoru belirleyen golü ise 85'te Luka Modric attı: 4-1. Casemiro 80. dakikada kırmızı kart görüp Real Madrid'i 10 kişi bırakırken, Valladolid forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal ise oyuna 86. dakikada dahil oldu.