Valladolid - Levante maç sonucu: 2-1

La Liga'da 6. haftaya maç kazanamadan giren Valladolid, şeytanın bacağını Levante ile oynadığı iç saha maçında kırdı: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı başladığı gibi sona ererken ikinci yarıda gol perdesini 48'nci dakikada Sergio Postigo açtı ve misafir takım öne geçti.

50'nci dakikada Toni'nin ortasında topu kafayla filelere gönderen milli futbolcumuz Enes Ünal, takımına beraberliği getiren golü kaydetti.

Nikola Vukcevic'in 54'te oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi karşısında oyunu rakip yarı alana yığan Valladolid, 56'da da Nacho'nun ceza sahası dışından attığı müthiş golle galibiyet sayısını buldu ve maçı 2-1 kazandı.

Valladolid, bu sonuçla bu sezonki ilk galibiyetini alıp puanını 6 yaparken milli futbolcumuz da üst üste ikinci maçında fileleri havalandırmayı başardı.