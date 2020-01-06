Validden Ankara için son dakika kar tatili açıklaması

Vasip Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada şöyle dedi:

Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.





Yedi ilde eğitime kar tatili

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kütahya merkez ile 12 ilçesinde, Çankırı'da 8, Karaman ve Bilecik'te 1, Konya'da 7, Balıkesir ile Manisa'da da 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.