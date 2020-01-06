Validden Ankara için son dakika kar tatili açıklaması

Vasip Şahin Twitter'dan yaptığı açıklamada şöyle dedi:
Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
truehttps://twitter.com/vasipsahin/status/1214275897135685634
Yedi ilde eğitime kar tatili
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kütahya merkez ile 12 ilçesinde, Çankırı'da 8, Karaman ve Bilecik'te 1, Konya'da 7, Balıkesir ile Manisa'da da 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.