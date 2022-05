Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 26 Mayıs günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Yukatel Kayserispor ile Ziraat Türkiye Kupası Final maçına çıkacak olan Demir Grup Sivasspor 'u ziyaret etti. Antrenman öncesi yönetim, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Vali Şimşek, final maçında takıma başarılar diledi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Sivas'ta göreve başladık. Cumartesi günü Sivasspor-Kayserispor maçını izledim. Futbolu yakından takip eden birisiyim. Kararnamenin çıktığı gece Sivasspor kupada finale yükselmişti. Sivasspor şehrimiz için çok önemli bir değer ve önemli bir markadır. Türkiye Kupası Finaline yükselmiş olması da hepimizi gururlandırıyor. Şehir büyük bir heyecan içerisinde, bu heyecanı şehrimizin her köşesinde hissedebiliyoruz. Esnaflarımız da, evlerimiz de her yerde bu heyecan var. Bundan sonra bize ve tüm Sivaslılara düşen görev, özellikle İstanbul'daki Sivaslılara düşen görev, takımımızı desteklemek için bu kupa finalinde yer almak ve takımımızı desteklemeleridir. Bu finale Anadolu'nun iki güzide takımının kalması ayrıca sevindirici, o anlamda bir Anadolu derbisi olacak. İnşallah centilmence, fair play içerisinde bir maç olacak. İyi oynayan kazansın diyorum. Her iki takımımıza da başarılar diliyorum. Final için Sivas Belediyemiz 200 otobüs gönderiyor, yine Sivas Ticaret ve Sanayi Odamız 2 bin bilet aldı. Onlara da bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm İstanbul'daki hemşerilerimizi takımımıza destek olmaya çağırıyorum. İnşallah güzel bir mücadeleden sonra, hocamız ve bu takım kupayı bu şehre getirecek, bizlere de bir hayırlı olsun armağanı olmuş olacak. Başarılar diliyorum" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Sayın valimize yeni görevinde hayırlı olsun diyorum. Sivas'a çok güzel günde geldi, kupa finali oynayacağız ve kupayı da valimize hediye edeceğiz. Buradan giden valimize de hediye edeceğiz. Onun da büyük katkıları oldu bize. Valimizi tanıyorum, gerçekten mükemmel bir insan. Sivas'a çok büyük faydaları olacağına da inanıyorum. Bizim tek hedefimiz takım olarak inşallah kupayı alabilmek ve şehrimize getirmek" diye konuştu. (DHA)