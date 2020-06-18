Vali Ali Fuat Atik: Artık Denizlispor taraftarıyım

Siirt’ten Denizli’ye atanan Vali Ali Fuat Atik, göreve başladığı ikinci günü ilk ziyaretini oğlu Ömer Kürşat Atik ile birlikte Denizlispor’a gerçekleştirdi. Vali Atik ziyaretinde yönetici, teknik heyet ve futbolcular ile buluştu. 28. hafta müsabakaları kapsamında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gerçekleştireceği hazırlık antrenmanı öncesi yapılan ziyarette keyifli anlar yaşandı. Vali Atik’in Trabzonlu olması ve takımda bulunan eski Trabzonsporlular arasında şakalaşmalar dikkat çekti. İlk ziyareti Denizlispor’a yaptığı için Vali Atik’e teşekkür eden Ali Çetin, “Öncelikle ilk ziyaretinizi kulübümüze yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Bu sizin spora ne kadar önem verdiğinizi bir göstergesidir. Biz zaten gıyabınızda tüm futbola amatör ligde dahil bütün kulüplere sonsuz destek verdiğinizi biliyorduk. Bu da bunun bir göstergesi olarak bizi onure ettiniz, şeref verdiniz. Ayrıca tüm yönetim ve futbolcu kardeşlerimiz adına çok teşekkür ederiz. Bir de böyle bir dönemde bizim yanımızda olmanız bizim bir şansımız diyebiliriz. İnşallah bundan sonraki dönemde hem şehrimizi hem bütün camiayı onur edecek sonuçlar alırız. Allah hepimizin yardımcısı olsun, tekrardan hoş geldiniz sayın valim” dedi.

“Futbola karşı genlerimizden gelen bir aşinalık ve bir sempati var”

Trabzonlu olduğu ve küçük yaşta futbolla tanıştığını bu sebeple futbola ilgisinin fazla olduğunu vurgulayan Vali Atik, “Hem Kocaeli’nde amatör takımlarda futbol oynamış hem de futbolu çok seven spora aşık birisiyim. Memleketim olan Trabzon’un takımı ülkemizin gururu Trabzonspor’la da yakından ilişkilerim var. O anlamda bir Trabzonlu olarak futbola karşı genlerimizden gelen bir aşinalık ve bir sempati var. Dolayısıyla kritik bir maç öncesi şehrimize yeni gelmişken Denizlispor’umuzu ziyaret edip tesisleri görelim, başarılar diyerek moral verelim diye sizlerle birlikte olduk. Futbol önemli, kitleleri birleştiren spor, hepimizin bildiği gibi barış ve kardeşlik. Ben de Süper Lig’de oynayan bir şehre geldiğim içinde kendimi mutlu hissediyorum. Denizlispor’u seviyorduk, takip ediyorduk” ifadelerini kullandı.

“Ben Denizli Valisiyim ve Denizlispor taraftarıyım artık”

Siirt’ten ayrılmadan önce Denizlispor’la kardeş kulüp olma sözü verdiğini belirten Vali Atik, Ali Çetin’i Siirt’te şampiyonluk kutlamalarına davet etti. Denizlispor’un ayrı bir anlamı olduğunu vurgulayan Vali Atik, “Siirt’te söz verdim. Başkanım sizin sıcak kanlılığınıza güvenerek Siirt İl Özel İdaresi ve Denizlispor’u kardeş kulüp yapıp ki Trabzonspor’la yapmıştık. Hem o bölgede inanılmaz bir etkisi oluyor. İnsanların başka vilayetlerden Siirt’in ve güney doğu takımlarının sahiplenilmesini çok anlamlı buluyorlar. Bu anlamda sizinle Siirt’e şampiyonluk kutlamasına inşallah gideriz. Hem kardeşlik anlamında hem ülkemizin birlik beraberliği anlamında hem batıdan doğuya bakış anlamında kardeşliği pekiştirmek lazım sporda bunun en önemli araçlarından bir tanesi inşallah bunu hep birlikte başarırız. Denizlispor’un benim için ayrı bir anlamı var. Hem Bülent hocam burada hem Trabzonspor’un yarısı sizde. Beşiktaş Derneği gelmişti, davet etmek için. Ben dedim ki yanlış anlamayın, ben Denizli Valisiyim ve Denizlispor taraftarıyım artık” diye konuştu.

İHA