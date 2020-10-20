Vali Ali Arslantaş, tenis turnuvasında şampiyon

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Babalar ve Kızlar Tenis Turnuvası'nda Vali Ali Arslantaş şampiyon oldu.

Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tenis Federasyonu İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen Babalar ve Kızlar Tenis Turnuvası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kortlarında yapıldı. 4 gün süren turnuvanın final maçında Vali Ali Arslantaş ve partneri, rakiplerini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Vali Ali Arslantaş, "Katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum. 4 gün boyunca keyifli bir turnuva oldu. İzlerken keyif aldık, oynarken keyif aldık. Dostluk içerisinde bir turnuva oldu" dedi.

Turnuvada ilk dört sırayı kazananlara madalyalarının ve başarı belgelerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde verileceği belirtilirken, diğer sporcular ise madalyalarını ve katılım belgelerini Vali Ali Arslantaş'ın elinden aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Maçtan detay

- Ödül töreni

(FOTOĞRAFLI)