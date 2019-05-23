A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nda (Giro d'Italia) 11 etap geride kalırken, UAE Team Emirates takımı bisikletçisi Valerio Conti, aralıksız 6 gündür Pembe Mayo'yu sırtında taşıyor. İtalyan sporcu, son etabın ardından katıldığı basın toplantısında yarışın geri kalanına ilişkin düşüncelerini paylaştı. Daha önce bu tarz büyük yarışlarda hiç genel klasman için mücadele etmediğini belirten Conti, turu ilk 10 içinde bitirirse çok önemli bir iş başaracağını ifade etti.

Conti'nin açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Kış döneminde yeni sezona hazırlanırken, kendime 1 haftalık yarışları hedef olarak koymuştum. Vuelta San Juan ve Tour of Turkey'de de iyi işler yaptım. Ancak Giro'nun 3 haftası benim için tam bir muamma. Hayatımda hiç Grand Tour'larda genel klasman için yarışmadım. Burayı ilk 10 içinde tamamlamak benim için çok önemli bir başarı oldu ama öncelikle yarınki etapta Pembe Mayo'yu korumam gerek."