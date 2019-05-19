Valerio Conti: Hayatımın en mutlu günleri

Giro'da 3 gündür genel klasman lideri olan Valerio Conti, hayatının en mutlu günlerini geçirdiğini söyledi.

19 Mayıs 2019, Pazar 12:21
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Valerio Conti: Hayatımın en mutlu günleri

A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nda 8. gün geride kalırken genel klasmanın en üst basamağında UEA Emirates'den Valerio Conti bulunuyor. İtalyan sporcu, 8. etap sonunda basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, Pembe Mayo'yu taşıdı için çok mutlu olduğunu söyledi. Conti, liderliği daha ne kadar koruyabileceğine ilişkin ise şu sözleri söyledi:

"Hayatımın en mutlu günlerini geçiriyorum. Pembe Mayo'yu daha ne kadar koruyabileceğime dair bir sınır koymak istemiyorum. Yarınki(Bugün) zamana karşı etap çok zor olacak ancak mayomu korumak için elimden geleni yapacağım. İtiraf ediyorum; benden daha güçlü isimler var ancak genel klasmanda zamana karşıcılara göre avantajlı olduğum da ortada."

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