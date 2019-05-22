A. Batuhan Özdemir / fanatik.com.tr

102. İtalya Bisiklet Turu'nun 10. etabı sonunda, genel klasman liderliğini, UAE Team Emirates takımından Valerio Conti elinde bulunduruyor. İtalyan bisikletçi yarıştaki en büyük korkusunun vatandaşı Vincenzo Nibali'nin öngörülemeyen atakları olduğunu itiraf etti.

10. etap sonrası basın toplantısında konuşan Conti'nin açıklamalarının tamamı şu şekilde:

"Giro'nun bazı etapları bizi (tüm bisikletçileri) ciddi anlamda zorlamıştı. Bugün kesinlikle öyle bir yarış olmadı. Bu tip yarışları sevmiyorum çünkü; parkur boyunca çok fazla yıpranmadıkları için pek çok bisikletçi yarışın sonuna diri bir şekilde geliyor ve doğal olarak hepsi de etabı kazanabileceklerine inanıyorlar. Bu da, yarışın son bölümlerini çok tehlikeli hale getiriyor. Bugün gereksiz risklerden uzak durdum. Tekrarlıyorum Pembe Mayo'yu elimden geldiğinde uzun bir süre korumak istiyorum. En büyük korkum ise Vincenzo Nibali'nin atakları. Ne yapacağı hiç belli olmuyor."



