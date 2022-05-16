Valerien Ismale Beşiktaş'ın deplasman kabusunu bitirdi
Bu sezon hem Sergen Yalçın hem de Önder Karaveli yönetiminde dış sahadaki maçlarda büyük sorun yaşayan Beşiktaş’ta Valerien Ismael’in göreve gelişi ile deplasman kabusu sona erdi. Göztepe’yi mağlup ederek bu sezon ilk kez ligde üst üste iki deplasman maçını kazanan Kartal, dış sahada Ismael ile 2.00 puan ortalaması elde etti. Beşiktaş’ın Ismael öncesi deplasmandaki puan ortalaması ise maç başına 1.00’di.
Beşiktaş 'ın deplasman kâbusu Valerien Ismael ile sona erdi. Bu sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan ve ardından Önder Karaveli ile yola devam eden Beşiktaş'ta iki teknik adamın döneminde de Siyah-Beyazlılar dış sahada istenilen sonuçlara imza atamamış ve takım lig tarihindeki en kötü deplasman karnelerinden birine imza atmıştı.
Valerien Ismael'in göreve gelişi öncesi 15 deplasman maçında 3 galibiyet alabilen Siyah-Beyazlılar'da Fransız teknik adamın gelişi ile 4 dış saha maçında 2 galibiyet elde edildi.
Ismael öncesi 15 deplasman maçında 15 puan alarak maç başına 1 puan ortalaması yakalayan Siyah-Beyazlı takım Fransız teknik adamla ise 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Ismael ile deplasmanda dış sahada henüz yenilgi yüzü görmeyen Kartal, maç başına 2 puan ortalaması yakalayarak önceki dönemdeki performansını tam ikiye katladı.
Beşiktaş'ta Valerien Ismael öncesi Sergen Yalçın 8 deplasman maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi elde etmiş. Önde Karaveli ise 7 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi çıkarmıştı.
Öte yandan Göztepe 'yi deplasmanda yenerek Kayserispor maçı ile birlikte dış sahada üst üste iki galibiyet alan Beşiktaş, 1997-1998 sezonundan bu yana bir sezonda üst üste iki deplasman maçında galip gelme serisini de sürdürmeyi başardı.
Siyah-Beyazlılar'ın deplasmanlarda Valerien Ismael ile yakaladığı çıkış taraftardan da tam not aldı. (Takvim)