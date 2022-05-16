Beşiktaş 'ın deplasman kâbusu Valerien Ismael ile sona erdi. Bu sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan ve ardından Önder Karaveli ile yola devam eden Beşiktaş'ta iki teknik adamın döneminde de Siyah-Beyazlılar dış sahada istenilen sonuçlara imza atamamış ve takım lig tarihindeki en kötü deplasman karnelerinden birine imza atmıştı.

Valerien Ismael'in göreve gelişi öncesi 15 deplasman maçında 3 galibiyet alabilen Siyah-Beyazlılar'da Fransız teknik adamın gelişi ile 4 dış saha maçında 2 galibiyet elde edildi.

Ismael öncesi 15 deplasman maçında 15 puan alarak maç başına 1 puan ortalaması yakalayan Siyah-Beyazlı takım Fransız teknik adamla ise 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Ismael ile deplasmanda dış sahada henüz yenilgi yüzü görmeyen Kartal, maç başına 2 puan ortalaması yakalayarak önceki dönemdeki performansını tam ikiye katladı.

Beşiktaş'ta Valerien Ismael öncesi Sergen Yalçın 8 deplasman maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi elde etmiş. Önde Karaveli ise 7 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi çıkarmıştı.

Öte yandan Göztepe 'yi deplasmanda yenerek Kayserispor maçı ile birlikte dış sahada üst üste iki galibiyet alan Beşiktaş, 1997-1998 sezonundan bu yana bir sezonda üst üste iki deplasman maçında galip gelme serisini de sürdürmeyi başardı.

Siyah-Beyazlılar'ın deplasmanlarda Valerien Ismael ile yakaladığı çıkış taraftardan da tam not aldı. (Takvim)