Beşiktaş 'a geçen sezonun ikinci yarısının başında gelen Fransız teknik adam Valerien Ismael ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 47 yaşındaki teknik adamın yeni kulübü belli oluyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta geçen sezon Sergen Yalçın'la istenilen sonuçlar alınamayınca, yönetim siyah beyazlılarla bir önceki sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası kazandıran teknik direktörle yollarını ayırmıştı.





ÖNDER KARAVELİ'NİN YERİNE GELDİ

Bunun ardından takımın başına geçecek isim için araştırmalar yapan Kartal, sportif direktör Ceyhun Kazancı yönetiminde takımın başına önce Önder Karaveli'yi getirmiş ancak taraftar baskısı ve alınan kötü sonuçların ardından Önder hocanın yerine geçen sezonun Mart ayında Fransız teknik adam Valerien Ismael ile anlaşmıştı.

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BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Kalan haftaları 47 yaşındaki teknik adamla tamamlayan siyah beyazlılar, yeni sezona da Valerien Ismael yönetiminde başlamış ancak alınan sonuçlar ve oynanan oyun büyük eleştirilere neden olmuştu. Bunun sonucunda son Hatay mağlubiyeti, Ismael'in biletinin kesilmesine neden oldu ve anlaşma sağlanarak yollar ayrıldı.

Bu gelişmenin ardından 2015-2019 yılları arasında takımı çalıştıran ve 2 kupa kazandıran tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ile yeniden anlaşıldı.

YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR

Tüm bu gelişmeler sonrası Ismael'in yeni takımı belli oluyor. Avusturya medyasından oe24'ün haberine göre, Austria Wien yönetimi takımın başına Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Valerien Ismael'i getiriyor.

Avusturya kulübünün önümüzdeki günlerde resmi teklifle Fransız teknik adamın kapısını çalacağına ve kısa süre içerisinde anlaşmanın yapılacağı ifade edildi.





VALERIEN ISMAEL BEŞİKTAŞ'TA 7 AYDA NE YAPTI?

Beşiktaş'a 25 Mart'ta imza atan ve 7 ay takımın başında kalan Valerien Ismael, 18 maçta 1.72 puan ortalaması tutturdu.

Bu sezon Süper Lig'de 11 hafta Beşiktaş'ı yöneten Ismael, 2-1'lik Hatayspor yenilgisi sonrası görevinden ayrıldı. Onun yerini ise Şenol Güneş aldı.

47 yaşındaki teknik adam, daha önce Avusturya ekibi LASK Linz'de hem teknik direktör hem de sportif direktör olarak görev almıştı.

Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, Barnsley ve West Bromwich gibi takımları çalıştıran Fransız teknik adam, hiçbir kulüpte 2 puan ortalaması yakalayamadı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Valerien Ismael ile ilgili olarak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sosyal medyanın Ismael'i yargılaması, olumsuz yorumlar yapılması sürekli hocayı da demotive etti. Hatay maçından sonra da Beşiktaş'a zarar vermek istemediğini söyledi ve istemeyerek de olsa gönderdik" ifadelerini kullanmıştı.

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