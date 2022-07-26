Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Deportivo Alaves ile oynanan ve 2-1 kaybettikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ismael'in açıklamaları şöyle;

Futbolculara fazlasıyla yükleme yaptık

Futbolcularımıza üst seviyeye çıkarmak için, bu maçları oynamamız gerekiyordu. Bunu yaparken iyi takımlarla oynamamız gerekti. 3. haftada 5. maçı yaptık, futbolculara fazlasıyla yükleme yaptık. Sezon başı tam da budur. 6 hafta sürecek bir hazırlığı tüm sezona yaymamız gerekiyor. Bazı anlarda yorgunluk kabul edilebilir.

Öncelikli pozisyon sol kanat bek

Doğru yoldayız, cumartesi bir maçımız daha var. Ondan sonra lige hazırlanmak için bir haftamız daha var. Öncelikli pozisyon sol kanat bek. Bu net bir görüntü. Çalışmalar devam ediyor. Ceyhun Beyle çözüm üretmeye çalışıyoruz. Odak noktamız bu.

Takımımız hazır olacak, planımız bu

Hafta hafta gideceğiz. Öncelikle eksiklerimizi tamamlayıp, futbolcuları aynı seviyeye getirmeliyiz. Atiba ve Montero'nun dönmesi gerekiyor. Futbolcularımızı daha da net gördükten sonra daha da net değerlendirme yapacağız. Takımımız hazır olacak, planımız bu. Şu anda anlamak gerekiyor, ben ve ekibim bunu yapmaya çalışıyoruz. Saiss ve Emrecan'ı takıma daha da katmaya çalışıyoruz. Umut da yoktu bugün, savunma hattında eksiklerimiz var.

Futbolculara tüm sezon ihtiyacımız var

Sabretmemiz lazım, aceleye gerek yok. Futbolculara tüm sezon ihtiyacımız var. Hazır olacağız. Tüm enerjimizle sahaya çıkacağız. Zor bir kamp geçirdik. Bizim istediğimiz de buydu. Futbolcularımız da istediğimiz zindelik seviyesine ulaşıyorlar