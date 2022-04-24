Kara Kartal’ın Fransız teknik adamı Valerien Ismael, takımın başında çıktığı 3 maçta 5 puan toplamıştı. Trabzonspor ve Giresunspor karşısından 1’er puanla ayrılan Ismael, Alanyaspor ’dan da 3 puanı almayı başarmıştı. Ligin kalan 5 haftalık sürecinden 15 puanla ayrılıp sezonu ilk 4’te kapatmanın hesaplarını yapan Ismael, yeni dönemde UEFA Konferans Ligi’nin yolunu tutmayı hedefliyor. Ismael, dünkü idman öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda, hem yeni sezondaki yerlerinin hem de takımdaki birçok futbolcunun durumunun bu 5 maça endeksli olduğunu söyleyerek net konuştu. Ismael, “Ligdeki beş final maçı, her açıdan ayrı önem taşıyor. Avrupa’ya gitmemiz en önemlisi.

‘15 puandan sapma istemiyorum’

Diğer konu ise yeni sezonun kadro yapılanması. Herkese şans verip performans değerlendirmesi yapacağız. Bu maçta alınacak sonuçlar, kimlerle devam edip etmeyeceğimizin en önemli göstergesi olacak. Belki bu sistem içinde olmak istemeyenler de olabilir. Ona da saygılıyız. Hedefimiz olan 15 puandan sapma istemiyorum. İdmanlarda yaptığımız çalışmaları aynen sahaya taşımanızı istiyorum” sözlerini kullandı.

Orhan Yıldırım



