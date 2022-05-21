Spor Toto Süper Lig ’de sezonu İttifak Holding Konyapor maçıyla noktalayacak olan Beşiktaş ’ta Teknik Direktör Ismael oyuncularıyla yaptığı toplantıda uyarılarda bulundu, kendilerini yalnız bırakmayan taraftar için kazanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Sezonun üç puanla kapatılması gerektiğini vurgulayan Fransız çalıştırıcı, “Geldiğim günden beri bazı sıkıntılara rağmen elinizden geleni vermeye çalıştınız. Taraftarımız kendi evimizde kötü sonuçlar almamıza rağmen bizi yalnız bırakmadı. Bu hem evimizdeki, hem de sezonun son maçı. Bu nedenle kendi seyircimiz önünde kazanıp sezonu galibiyetle kapatmalıyız. Taraftarımızı stattan mutlu ayrılmasını sağlamalıyız” dediği öğrenildi.

‘Bahane değil’

Zorlu mücadele öncesi eksiklere de değinen Valerien Ismael, “Cezalı ve sakatlıkları olan arkadaşlar var. Ama ne olursa olsun sahaya 11 kişi çıkacağız ve bunlar bizim bahane olmamalı. Gereken mücadeleyi vermeliyiz. Bu sezonu galibiyetle geride bırakıp yeni sezona yeni bir başlangıç yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

Milliyet