Beşiktaş 'ta Fenerbahçe derbisi öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor. Babasının rahatsızlığı nedeniyle Hırvatistan'a giden Vida ile cezalı Montero ve Rosier bu önemli derbide forma giyemeyecek.

Fransız hocanın elinde stoper olarak oynatabileceği sadece Welinton, Serdar ve Necip kalırken, Rosier'in yerine 4'lü orta alanın sağında görev yapacak net bir isim de bulunmuyor. Ismael'in ilk kez idmanlarda 4'lü savunmayı denediği ve Fenerbahçe derbisinde 3-4-3'ten vazgeçebileceği belirtiliyor. Eğer genç teknik adam böyle bir karar alırsa tam 1927 gün sonra bir ilki yaşamış olacak. Çünkü Valerien Ismael 4'lü savunmayı son olarak 28 Ocak 2017 tarihinde Wolfsburg'u çalıştırırken tercih etmişti. (Takvim)