Kara Kartal’ın genç teknik adamı Valerien Ismael, oyuncularını yarınki derbiye zafer için hazırlıyor. Yardımcılarıyla birlikte Sarı- Lacivertliler’i günlerdir analiz eden Fransız teknik adam, Vodafone Park’ta taraftarları önünde kazanıp UEFA Konferans Ligi’ne katılım için umutlarını son maça taşımayı amaçlıyor. Oyunun ilk anından sonuna kadar üstünlüğü elde tutup 3 puana ulaşacaklarını söyleyen Ismael, “Skor ne olursa olsun bitiş düdüğüne kadar en üst düzeyde mücadele edeceğiz. Futbolda saniyelerin bile önemi var. Real Madrid-Manchester City maçında bunu bir kez daha gördük. Yeter ki isteyelim mucize diye bir şey yoktur” dediği öğrenildi.

Takımdan 1 müjde

Spor Toto Süper Lig ’in 36. haftasında derbide Fenerbahçe ’yi konuk edecek olan Beşiktaş , bu karşılaşmanın hazırlıklarını dün sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, gruplar halinde toplu çalışmayla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Siyah- Beyazlılar taktik çalıştı. Sakatlıkları bulunan Mehmet Topal ve Gökhan Töre antrenmana katılmazken, iyileşen Can Bozdoğan takımla birlikte çalışmada yer aldı. Babasının ameliyatı nedeniyle Hırvatistan’a giden Domagoj Vida’nın da derbiye yetişmesi zor. OOrhann YYıldırımm