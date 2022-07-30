Beşiktaş , yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Siyah Beyazlılar'ın hocası Valerien Ismael, taraftarlarının harika bir atmosfer oluşturduğunu aktardı, ''Bu sevgiyi, tutkuyu yaşamak bizim için çok kıymetli. İyi başlıyoruz, hazırız.'' dedi.

'Kendimizi iyi hissediyoruz'

Çok bir sezon öncesi dönemi geçirdiklerini aktaran Ismael, ''Henüz %100 değiliz ama başlangıcı yapacak kadar kendimizi iyi hissediyoruz. Rakibi 90 dakika baskı altına alacak güce sahibiz.'' diye konuştu.

'Esnekliğe sahip olduğumuzu gördük'

Sezon başında çeşitli taktikler denediğinin altını çizen Fransız teknik adam, ''Bugün taktiksel anlamda esnekliğe sahip olduğumuzu gördük. 3-4-3'ü de 4-3-3'ü de oynayabilecek esnekliğe sahibiz.'' ifadelerini kullandı.

'Sürpriz ve hayal kırıklığı oldu'

Emirhan İlkhan'ın Torino yolunda olmasıyla ilgili de konuşan tecrübeli isim, ''Durumu bizde şok etkisi yarattı. Daha yeni sözleşme imzalamıştı. Sürpriz ve hayal kırıklığı oldu. Durum net değil. Biz de Beşiktaş'ız, şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu ve formasını gururla terletmesi gerekiyor.'' diye konuştu.







