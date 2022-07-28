Valerien Ismael savunmaya transfer istiyor

İspanya kampındaki hazırlık maçlarının ikisinden de mağlubiyetle ayrılan ve oynanan oyun nedeniyle özellikle sosyal medyada tepki gören Beşiktaş ’ta, Teknik Direktör Valerien İsmael tüm enerjisini savunmayı toparlamaya ayıracak. Öncelikle giden Rıdvan Yılmaz’ın sol bek bölgesindeki yerinin dolmasını isteyen Fransız teknik adam, Emrecan ile Saiss’i mümkün olabildiği kadar çabuk bir şekilde üçlü sisteme dahil etmeye çalışacak.

Sağ stoperde Welinton’da sıkıntı yaşamayan fakat bir fırsat transferi olması halinde yeni bir sağ stopere itiraz etmeyecek olan Valerien Ismael, son iki mağlubiyetin faturasını ise tamamen savunmaya kesmedi. Top rakipteyken üçüncü bölge oyuncularından tempolu bir şekilde baskı yapmasını isteyen siyah-beyazlı teknik adamın, takımın çok yorgun olması nedeniyle bu durumun gerçekleşmediğini söylediği öğrenildi.

İspanya dönüşü takıma izin hakkı tanıyan teknik direktör Valerien Ismael, ligin yaklaşması nedeniyle antreman temposunu da belli bir seviyeye düşürecek. Beşiktaş Yönetimi ise bir kaç gün içerisinde sol bek transferinde son noktayı koymaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip, İspanya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’a 3-0, ikinci hazırlık maçında Deportivo Alaves’e 2-1 mağlup olmuştu.