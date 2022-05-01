Valerien Ismael: Henüz daha tatile çıkmadık

Süper Lig 'in 35. haftasında Beşiktaş , deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Kayserispor'u Serdar ve oyuna ikinci yarıda girerek maçın kaderini değiştiren Nkoudou'nun iki golüyle 3-2 mağlup etti. Kayserispor'un tek golünü Mame Thiam attı. Beşiktaş bu galibiyetle Avrupa kupaları için umudunu sürdürdü. Siyah Beyazlılar'da teknik direktör Valerien Ismael maçın ardından yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in açıklamaları şu şekilde:

"Henüz daha tatile çıkmadık. Bu oyunu %80 ile oynayamayız. Önemli bir Fenerbahçe maçı var. Forma giyen herkes elinden geleni vermeli. Derbiyi düşünmeden bu maçı oynamalıydık. İkinci yarıda güçlü bir karakter gösterdik. Takımı tebrik ederim."

"Biz Beşiktaş'ız, bu formayı giyen her futbolcudan her şeyini vermelerini bekleriz. Bir sonraki maçı düşünmeden, öncelikle bugün %100'ümüzü vererek oynamamız gerekiyordu."

'Bu maçta 10 numara ile oynadık'

"Bu maçta 10 numara ile oynadık. Bloklar arasında daha fazla topla buluştuk. Çift santrforla oynadık, daha baskılıydık. Rakipler, bize karşı daha farklı oynamaya başladı ve biz de bunu yaptık. Sonuç aldık."

"Ben bugün gösterdiğimiz reaksiyondan dolayı çok memnunum. Özellikle Nkoudou 'nun performansından dolayı çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Nkoudou bugün çok güzel performans gösterdi. İstatistiklere baktığımız zaman bu 3'üncü deplasman galibiyeti. Bu çok yetersiz bir performans. Ancak bugün özelinde 3 puan aldık."

Rosier'e sert çıkış

"Rosier, bugün sarı kartı görmeyebilirdi. Bu, kabul edilebilir bir durum değil. Sonraki maçın önemini düşünürsek biraz daha disiplinli olması gerekiyordu. Rosier, bizim sistemimiz için önemli bir oyuncu. En iyi oyuncularımızdan biri hatta."





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