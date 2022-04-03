Beşiktaş 'ta Hatayspor beraberliğinin ardından Önder Özen'in görevine bırakmak istemesinin ardından takımın başına getirilen Valerien Ismael, transfer çalışmalarına start verdi.

3-4-3 SİSTEMİNİ ADAPTE ETMEYE ÇALIŞIYOR

Milli arada takımla kaynaşan Fransız teknik adam siyah-beyazlı takıma 3-4-3 sistemini adapte etmek için çaba sarf ediyor. Cuma günü Vodafone Park'ta antrenman yapan Beşiktaş'ta taraftarlar Valerien Ismael'i sevgi gösterisinde bulundu.

İLK İSTEDİĞİ İSİM BAZOER

46 yaşındaki teknik adamın yönetime transfer için ismini verdiği ilk oyuncunun Riechedly Bazoer olduğu iddia edildi. Hatta Beşiktaş yönetiminin stoper ve ön liberoda da görev yapabilen yıldız oyuncu ile sözlü anlaşma yaptığı iddialar arasında yer aldı.

SORLOTH'A ONAY: TAM ARADIĞIM OYUNCU

Beşiktaş Teknik Direktörü Ismael, golcü için tercihini yaptı. Fransız hoca uygulatacağı 3-4-3 sisteminin santrforunu belirledi. Deneyimli teknik adam, Halil Dervişoğlu ile aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesi de olan ve Lille'de forma giyen Burak Yılmaz'ın kendi sistemine uygun olmadığını söyledi. Ismael'in, Alexander Sörloth için ise "Tam aradığım oyuncu" dediği öğrenildi. (Akşam)