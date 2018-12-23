Valerie Garnier: 'Kazandığımız için mutluyuz'

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbi mücadelesinde konuk olduğu Beşiktaş'ı 77-61 mağlup eden Fenerbahçe'de başantrenör Valerie Garnier, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Zor bir maç olduğunu anlatan Garnier, "Bir derbi maçıydı ve kolay olmadı. Oyuncularımı kutluyorum. İkinci yarıda savunmada iyi iş çıkardık. İstatistikler de bunu ortaya koyuyor. 21 sayı potamızda görmüşüz. Fenerbahçe için de çok önemli bir galibiyetti. Kazandığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.