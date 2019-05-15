Kupa töreninin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Garnier, sezonun çok zor geçtiğini belirterek, "Çok mutluyuz. Hem Türkiye Ligi'ni hem de Türkiye Kupası'nı kazandık. Bu demek oluyor ki bu sezonun şampiyonuyuz. Biz Fenerbahçe'yiz." ifadelerini kullandı.

Final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Birsel Vardarlı Demirmen'in, Türkiye'nin en iyi oyuncusu olduğunu aktaran Garnier, şunları kaydetti:

"Hak ettiği bir ödülü aldı. Tüm seri boyunca inanılmaz oynadı. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu atmosferde oynamak oyuncular için de çok güzel. Onlar bizi desteklediği zaman işlerimiz daha kolay."

Ayşe Cora: "Şampiyon olmak, müthiş bir duygu"

Fenerbahçe'nin oyun kurucusu Ayşe Cora, her şampiyonluğun ayrı bir hikayesi olduğunu vurgulayarak, "Bu sene bizim için iyi başlamadı. Kötü başladığımız bir sezonda şampiyon olmak, müthiş bir duygu. Türkiye Kupası'nı ve ligi şampiyon tamamladık." şeklinde görüş belirtti.

Taraftarlara destekleri için teşekkür eden Ayşe, "Çok teşekkür ediyoruz. Maç hafta içi erken saatte oynanmasına rağmen salonu doldurdular. Onların enerjisi ile şampiyon olduk. Şampiyonlukta onların da hakkı var." yorumunu yaptı.