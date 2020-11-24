Rossi, kariyerinin 15 yılını 2004'te katıldığı Yamaha takımıyla geçirdi. İtalyan pilot, takımıyla 56 yarış ve 4 dünya şampiyonluğu kazandı. Portekiz Grand Prix'sinde Yamaha MotoGP takımına veda eden 41 yaşındaki pilot, son yarışının kendisi için çok duygusal geçtiğini söyledi. Portekiz etabının ardından garajda da çok duygusal anların yaşandığını bildiren Rossi, Yamaha'da çok iyi arkadaşlarının olduğunu ve oları özleyeceğini sözlerine ekledi.2021'de yarışmalara Petronas SRT takımıyla katılacak Valentino Rossi, teknik açıdan bir şeyin değişmeyeceğini söyledi.

Yeni takımıyla planlarına da değinen Doktor lakaplı sürücü, gelecek yıl sıralama turlarındaki başarının önemli olduğunu belirtti.

Kış aylarında çalışmalarına devam edeceğini söyleyen Rossi, ilkinden son yarışa kadar iddialı olacağının altını çizdi.