Valentine Ozornwafor kimdir, kaç yaşında?

Nijeryalı futbolcu Valentine Ozornwafor'un Galatasaray için İstanbul'a geldiği iddia ediliyor. Peki, Valentine Ozornwafor kimdir, kaç yaşında? İşte Valentine Ozornwafor hakkında bilinmeyenler...

08 Mayıs 2019, Çarşamba 11:39 Son Güncelleme:
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Valentine Ozornwafor kimdir, kaç yaşında?

19 yaşındaki stoper Valentine Ozornwafor'un Galatasaray'a transfer olacağı iddia ediliyor. Hatta Nijeryalı futbolcunun sarı-kırmızılı takım için İstanbul'a geldiği söyleniyor. Peki, Valentine Ozornwafor kimdir, kaç yaşında? İşte Valentine Ozornwafor hakkında bilinmeyenler...

Valentine Ozornwafor kimdir?

1 Haziran 1999 doğumlu olan Valentine Ozornwafor, Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba takımında forma giyiyor. Stoper pozisyonunda oynayan genç oyuncu, 5 kez Nijerya U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyerken bu yıl Nijerya Milli Takım'ına çağrıldı.


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