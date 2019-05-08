19 yaşındaki stoper Valentine Ozornwafor'un Galatasaray'a transfer olacağı iddia ediliyor. Hatta Nijeryalı futbolcunun sarı-kırmızılı takım için İstanbul'a geldiği söyleniyor. Peki, Valentine Ozornwafor kimdir, kaç yaşında? İşte Valentine Ozornwafor hakkında bilinmeyenler...

Valentine Ozornwafor kimdir?

1 Haziran 1999 doğumlu olan Valentine Ozornwafor, Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba takımında forma giyiyor. Stoper pozisyonunda oynayan genç oyuncu, 5 kez Nijerya U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyerken bu yıl Nijerya Milli Takım'ına çağrıldı.



