Galatasaray yaz dönemindeki ilk transferini sürpriz bir isimle yapmaya hazırlanıyor. Scout ekibi tarafından keşfedilen 20 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor, teknik heyete önerildikten sonra bir süre daha izlendi ve Fatih Terim tarafından transferi onaylandı. Ardından yönetim, Nijerya’nın Enyimba Aba kulübüyle temasa geçerek çalışmaları başlattı. Genç oyuncunun menaceriyle de anlaşan Sarı-Kırmızılılar, 100 bin Dolar gibi bir bonservis bedeliyle transferi bitirmeye hazırlanıyor. Ozornwafor bu doğrultuda önceki gün İstanbul’a geldi.

Marcao takımdan ayrılırsa...

Şehirden bir de paylaşım yapan genç savunmacının, sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi. 1.94 boyunda ve solak olan Ozornwafor’a, geleceğe dair önemli bir yatırım gözüyle bakılıyor. Özellikle Marcao’nun bir başka takıma transfer olması halinde, Nijeryalı’nın bu boşluğu doldurması bekleniyor. Aksi takdirde Ozornwafor’un tecrübe kazanması adına bir başka Avrupa ligine kiralanması da seçenekler arasında.