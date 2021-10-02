Süper Lig 'in 8. haftasında Sivasspor 'u konuk eden Beşiktaş , sahadan 2-1 galip ayrıldı. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, Güven Yalçın'ı golü, Serdar Saatçı'yı da performansı için tebrik etti.

Valentin Rosier'in karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirme şu şekilde:

''Benim pasımın asist olmasını sağlayan Güven’in muazzam vuruşuydu. Güven’i ve Serdar’ı tebrik ediyorum, çok iyi oynadılar. Aldığımız üç puan takım çalışması sonucunda geldi. Kendimi Beşiktaş’ın çocuğu olarak nitelendiriyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sahada her şeyimi vermek istiyorum. Burada kendimi iyi ve huzurlu hissediyorum. Taraftarlarımızın desteğine karşılık vermek için çok çalışıyorum.''



