MENÜ

Valentin Rosier transferinde son dakika!

Beşiktaş'ta geçen sezon şampiyonlukta büyük paya sahip olan oyuncularından birisi olan Valentin Rosier için transfer görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

01 Haziran 2021, Salı 10:48 Son Güncelleme:
- A +
Valentin Rosier transferinde son dakika!

Sporting'den kiralanan Fransız sağ bek, takımla kısa sürede yakaladığı uyumu sezon sonuna kadar başarılı bir şekilde sürdürmüştü. Sözleşmesinde satın alma maddesi bulunmayan yetenekli oyuncuyu da kadrosunda tutmak isteyen yönetim, 5 milyon Euro’luk talepte bulunan Yeşil-Beyazlı kulübe son olarak 3 milyon Euro önerdi. Portekiz ekibiyle pazarlıklarını sürdüren Siyah- Beyazlılar, Rosier’in Beşiktaş’ta kalmak konusundaki ısrarını bu transferde koz olarak kullanıyor. Kara Kartal’ın yıldız ismin takımda tutulması konusunda da gerekirse yeni formül arayışında bulunacağı kaydedildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...