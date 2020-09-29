Avrupa'ya eylülde veda eden, bunun yanında Süper Lig'de de istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş'ta sağ bek transferi için çalışmalar sürüyor. Siyah-beyazlılar, Sporting Lizbon'dan Valentin Rosier'i kadrosuna kattı. 24 yaşındaki Fransız oyuncunun kiralama bedeli ve 1 yıllık alacağı parayla toplam maliyeti 1 milyon Euro olacak. Haftalardır sağ bek bekleyen ve transferin açıklanmasının ardından google aramalarına başlayan Beşiktaş taraftarı, Valentin Rosier kimdir, kaç yaşında? Valentin Rosier nereli, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Valentin Rosier'in kariyerini sizler için derledik.

Valentin Rosier kimdir, kaç yaşında?

19 Ağustos 1996 yılında Fransa'da dünyaya gelen Valentin Rosier, futbola Rodez Aveyron'da başladı. 2015 yılında A takıma yükselen Guadeloupe asıllı sağ bek, gösterdiği performansla dikkat çekti ve 2016'da Dijon'a transfer oldu.

Dijon'da 3 yıl geçiren ve 80 maça çıkan genç oyuncu, 2019/2020 sezonun başında genç futbolculara verdiği değerle bilinen ve Avrupa'ya rekor bonservislerle oyuncu satan Sporting Lizbon'a transfer oldu. Portekiz ekibinin kasasından bu transfer için 5 milyon euro çıktı.

Geçtiğimiz sezon istediği kadar süre alamayan ve 14 maçta gol ya da asist üretemeyen Rosier, önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek. Kariyerinde 118 maça çıkan Fransız oyuncu, 7 asist yaptı.



