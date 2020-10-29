Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman sonrasında basın toplantısı düzenledi. Sporting Lisbon takımından kiralanan Fransız futbolcu Beşiktaş'ta uzun yıllar kalmak istediğini belirtti.

Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier'ın açıklamaları:

Taraftarlarımız performansımdan memnun kaldıysa bu beni de mutlu eder. Daha iyisini yapabilirim. En iyi performansım bu değil. Ciddi bir sakatlığım yok. Sadece biraz ağrım var. Pazar günü oynamak için sorun oluşturmaz diye düşünüyorum.

Buraya gelirken tercih yapmak zor olmadı. Beşiktaş’ın Türkiye’deki en büyük kulüp olduğunu biliyordum. Uygun koşullar oluşursa burada kalmak isterim. Ama şu anda düşündüğüm şey belli. Oynayabildiğim kadar fazla maç oynamak ve takıma katkı vermek istiyorum.





"ÇOK ÇABUK UYUM SAĞLADIM"

Atmosfer gayet iyi. Takım içinde Fransızca konuşan 5 oyuncu var. N'Koudou, N'Sakala, Aboubakar, Rachid Ghezzal ile Fransızca konuştukları için daha fazla iletişim halindeyiz. Bu avantaj. Ben bek pozisyonunda oynuyorum. Ama gerekli durumlarda farklı pozisyonlarda da oynayabilirim. Pozisyon ne olursa olsun takıma katkı sağlamak istiyorum. Oynadığım pozisyon itibarıyla önceliği asist yapmaya veriyorum, gol atmamış olmak benim için sorun değil.

Dövmenin anlamı zaten kendisini anlatıyor. Ben neysem oyum. Bunu vurgulaması için yaptırdım. Belirli kalitelerim var. Bazı özellikleri de geliştirmek istiyorum. Bu özellikleri geliştirebileceğim için buraya geldim. Başarılı olmak için buradayım. Türkiye'de insanlar futbolu çok seviyor, bu durum Beşiktaş'ı tercih etmemde etkili oldu.

"21 TAKIMLI LİGDEN ŞİKAYETÇİ OLAMAYIZ"

Ligin 21 takımla oynanması konusunun zorluk olacağını düşünmüyorum. Tırnak içinde söylüyorum, futbolcular olarak bunun için para kazanıyoruz. Şikayet etmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. İyi antrenman yaparsanız, maç oynamak sorun yaratmaz.

Mbappe kadar olmasa da hızlı bir oyuncuyum. Kulüp, geldiğimde Speedy Gonzalez videosu ile beni tanıttı. Şimdi bunu kanıtlama zamanı...