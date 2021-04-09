Bu sezon forvet hattındaki isimlerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe’de, Enner Valencia 6. golünü Malatya deplasmanında attı, üstelik de frikikten... Sarı-Lacivertliler, Aralık 2019’daki Rize maçından sonra (Deniz Türüç) ilk kez frikikten rakip fileleri havalandırırken, Valencia barajın hatasını affetmedi. 17. dakikadaki serbest vuruşta Malatyasporlu futbolcular 4 kişilik barajı bozunca, Valencia topu iki ismin arasından geçirip filelere gönderdi. Fenerbahçe’nin en istekli isimlerinden biri olan Valenica, 89. dakikada ise direğe takıldı. Yıldız futbolcunun dün akşamki performansı galibiyet için yeterli olmadı.







