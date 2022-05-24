Henüz resmî bir onay almamış olsa da Valencia Basket, yeni sezonda Rus ekiplerinin yerine Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele etmeye hazırlanıyor. Bu anlamda bütçesini ve rekabetçi olma düzeyini artırmak isteyen İspanyol ekibi, gözünü Fenerbahçe Beko'nun yıldızları Jan Vesely ve Nando De Colo'ya dikmiş durumda.

Encestando'nun haberine göre Fransa dışında ilk olarak Avrupa'da Valencia Basket forması giymiş olan Nando De Colo için haftalardır temaslarını sürdüren İspanyol ekibi, şimdi de Jan Vesely için devreye girdi. İki oyuncunun da biten sözleşmelerinden kaynaklı transferi öncelikli hedefler arasında görülüyor.

İspanyollar Vesely'nin peşinde

Jan Vesely, Barcelona'dan bir teklif almış durumda. Fakat Barcelona'nın teklifinin Fenerbahçe'de sona eren sözleşmesindeki tutardan çok uzak kaldığı belirtiliyor. Bütçe artırmaya hazırlanan Valencia ise Vesely için temaslara başlamış durumda.

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